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        Sakarya'da müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 18:34 Güncelleme: 25.04.2025 - 18:38
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        Sakarya'da müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kuzuluk Mahallesi'nde F.C'ye ait tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın çevre binalara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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