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        Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 13:39 Güncelleme: 26.04.2025 - 13:39
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        Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Ankara Caddesi'nde Kocaali istikametinde giden, plakaları öğrenilemeyen Eray T. idaresindeki otomobil ile B.K'nin kullandığı otomobil, Küçükboğaz Köprüsü mevkisinde çarpıştı.

        Kazada Eray T'nin kullandığı otomobil, refüjdeki elektrik direğine çarptı.

        İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Eray T. ve yanındaki yolcu S.Ş ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eray T, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Öte yandan sürücü B.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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