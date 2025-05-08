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        Sakarya'da esnafın drift yapan sürücüyü tabureyle kovalaması kamerada

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir esnaf, drift yapan sürücüyü tabureyle kovalaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 16:08 Güncelleme: 08.05.2025 - 16:08
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        Sakarya'da esnafın drift yapan sürücüyü tabureyle kovalaması kamerada
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir esnaf, drift yapan sürücüyü tabureyle kovalaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kırkpınar Soğuksu Mahallesi Bağdat Caddesi'nde gece saatlerinde bir kişi, otomobiliyle kavşakta drift yapmaya başladı.

        Durumdan rahatsız olan bir esnaf, iş yerindeki tabureyi eline alıp otomobile doğru koştu.

        Durumu fark eden sürücü, hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken, esnafın attığı tabure otomobile isabet etmedi.

        Olay anı, çevredeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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