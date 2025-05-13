AK Parti Söğütlü İlçe Teşkilatı'nın yıllık istişare toplantısı yapıldı

AK Parti Söğütlü İlçe Teşkilatı'nın yıllık istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Söğütlü Belediyesi Düğün ve Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, ilçede yürütülen yıllık çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıya katılan AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, 16 ilçeye de hizmet vermek için çalıştıklarını belirterek, vatandaşa hizmette parti gözetmediklerini anlattı.

Şehirde yapılan yatırım ve çalışmalara da değinen İnci, Adapazarı-Karasu tren yolu projesi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar da Meclis'te yurt içi ve yurt dışında gündem olan konular ve bunlara yönelik çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever de hizmet için çok çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Toplantıya, Söğütlü Belediye Başkanı Fatih Kurt, AK Parti İlçe Başkanı Suat Dirhemci, AK Parti Ferizli İlçe Başkanı Ramazan Serhoş, meclis üyeleri ve partililer katıldı.