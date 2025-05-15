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        Sakarya'da silahla vurulan bir kişi yaralandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iş yerinde çıkan tartışmada silahla vurulan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 22:03 Güncelleme: 15.05.2025 - 22:08
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        Sakarya'da silahla vurulan bir kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iş yerinde çıkan tartışmada silahla vurulan kişi yaralandı.

        Yunus Emre Mahallesi Pazarköy Caddesi'ndeki oto yıkamanın sahibi K.O, henüz bilinmeyen nedenle iş insanı Ö.P'yi silahla bacağından vurdu.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve bekçi ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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