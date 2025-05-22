Sakarya'da deprem tatbikatı yapıldı

Sakarya'da Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

AFAD İl Müdürlüğünce koordine edilen tatbikatta senaryo gereği, Kocaeli'nin Darıca ilçesi merkezli meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki deprem, Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerinde yıkıma neden oldu. Sakarya'da 12 ilçe depremden etkilenirken 3 ilçede 9 bina yıkıldı.

Erenler ilçesinde oluşturulan tatbikat alanında, enkaz altında kalanları kurtarmak için 200 kişilik personel ve 60 araç, koordinasyon merkezi tarafından bölgelere yönlendirildi.

Tatbikatta kentteki farklı kurum ve kuruluşlardan oluşan ekipler koordineli çalışma yürüttü. Asker ve polisler güvenlik önlemlerini alırken enkazda yakınları bulunanlar da ekiplerce sakinleştirildi.

Ekiplerin çalışmasıyla enkazdan çıkarılan kişiler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

- "Gerçeğini aratmayan tatbikat gerçekleştirdik"

AFAD İl Müdürü Bekir Şen, AA muhabirine, gerçeğini aratmayan tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şen, ilin ortak gücünü, ortak çalışmasını göstermesi adına tatbikatın önemli olduğunu belirtti.