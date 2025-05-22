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        Sakarya'da deprem tatbikatı yapıldı

        Sakarya'da Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 17:21 Güncelleme: 22.05.2025 - 17:21
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        Sakarya'da deprem tatbikatı yapıldı
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        Sakarya'da Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        AFAD İl Müdürlüğünce koordine edilen tatbikatta senaryo gereği, Kocaeli'nin Darıca ilçesi merkezli meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki deprem, Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerinde yıkıma neden oldu. Sakarya'da 12 ilçe depremden etkilenirken 3 ilçede 9 bina yıkıldı.

        Erenler ilçesinde oluşturulan tatbikat alanında, enkaz altında kalanları kurtarmak için 200 kişilik personel ve 60 araç, koordinasyon merkezi tarafından bölgelere yönlendirildi.

        Tatbikatta kentteki farklı kurum ve kuruluşlardan oluşan ekipler koordineli çalışma yürüttü. Asker ve polisler güvenlik önlemlerini alırken enkazda yakınları bulunanlar da ekiplerce sakinleştirildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla enkazdan çıkarılan kişiler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        - "Gerçeğini aratmayan tatbikat gerçekleştirdik"

        AFAD İl Müdürü Bekir Şen, AA muhabirine, gerçeğini aratmayan tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Şen, ilin ortak gücünü, ortak çalışmasını göstermesi adına tatbikatın önemli olduğunu belirtti.

        Tatbikata ilişkin bilgi veren Şen, "Analiz yapılıp ihtiyaçlar karşılandı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle AFAD KBRN ekipleri sürekli ölçüm yaparak olası kimyasal sızıntılara karşı önlem aldı. Yaklaşık 4 bin insanımızın barınma ihtiyacı olduğu için 1600 çadır planlandı. Sadece binaları yıkılanlar değil, ağır hasarlı binalarda yaşayanlar ve evine giremeyen insanlarımızın da barınma ihtiyacını karşıladık." diye konuştu.

        Şen, tatbikatta, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, belediyeler, fabrikalar ve benzer kurumlarla işbirliği içinde çalışma yürüttüklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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