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        Sakarya'da polis memurunun aracında 9 kaleşnikof tüfek ve 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Sakarya'da polis memurunun aracında 9 kaleşnikof piyade tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 17:29 Güncelleme: 24.05.2025 - 17:29
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        Sakarya'da polis memurunun aracında 9 kaleşnikof tüfek ve 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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        Sakarya'da polis memurunun aracında 9 kaleşnikof piyade tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu taşıdığı değerlendirilen bir aracı takibe aldı.

        Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde operasyon düzenleyen ekipler, aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, 9 kaleşnikof piyade tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 25 şarjör ile 77 fişek ele geçirildi.

        Polis memuru olduğu anlaşılan ve gözaltına alınan M.A.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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