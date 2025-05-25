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        Akyazı'da şarampole devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 21:55 Güncelleme: 25.05.2025 - 21:55
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        Akyazı'da şarampole devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı.

        Güzlek Mahallesi mevkisinde Ali G. idaresindeki 54 HE 017 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan kamyonet sürücüsü Ali G. ve eşi Memnune G, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ali G, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, eşi Memnune G'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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