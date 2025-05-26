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        Sakarya'da aranan 4 şüpheli yakalandı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 17:08 Güncelleme: 26.05.2025 - 17:08
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        Sakarya'da aranan 4 şüpheli yakalandı
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede bir ikamette saklandığı tespit edilen aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, hakkında çeşitli suçlardan 34 aranma kaydı ve "silahla tehdit" suçundan 6 yıl 5 ay hapis cezası bulunan K.K. (21), hakkında çeşitli suçlardan 78 aranma kaydı ve "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 16 yıl hapis cezası bulunan Y.T. (23), hakkında çeşitli suçlardan 20 aranma kaydı ve "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan C.A. (23) ile "nitelikli dolandırıcılık" suçundan ifadeye yönelik aranma kaydı bulunan M.A. (27) yakalandı.

        Zanlıların saklandıkları ikamette yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve 44 fişek ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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