Sakarya'da aranan 4 şüpheli yakalandı

Zanlıların saklandıkları ikamette yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve 44 fişek ele geçirildi.

Operasyonda, hakkında çeşitli suçlardan 34 aranma kaydı ve "silahla tehdit" suçundan 6 yıl 5 ay hapis cezası bulunan K.K. (21), hakkında çeşitli suçlardan 78 aranma kaydı ve "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 16 yıl hapis cezası bulunan Y.T. (23), hakkında çeşitli suçlardan 20 aranma kaydı ve "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan C.A. (23) ile "nitelikli dolandırıcılık" suçundan ifadeye yönelik aranma kaydı bulunan M.A. (27) yakalandı.

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