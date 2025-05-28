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        Sakarya'da kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri sergilendi

        Sakarya'da Adapazarı Halk Eğitim Merkezince Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında "Sakarya ve Aile" başlıklı yıl sonu sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 14:04 Güncelleme: 28.05.2025 - 14:11
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        Sakarya'da kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri sergilendi
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        Sakarya'da Adapazarı Halk Eğitim Merkezince Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında "Sakarya ve Aile" başlıklı yıl sonu sergisi düzenlendi.

        Adapazarı Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışında, öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu.

        Merkez bünyesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılında açılan 755 kursa 12 bin 892 kursiyer, 94 özel eğitim kursuna ise 234 kursiyer katıldı.

        Kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri, sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ertuğrul Gül, AA muhabirine, yapılan çalışmaların önemli olduğunu belirterek, "Bu çalışmalar, yalnızca bir eğitim döneminin sonunda ortaya çıkan ürünler değil, aynı zamanda öğrenmenin, üretmenin, paylaşmanın ve birlikte başarmanın somut ifadesidir." dedi.

        Gül, merkez olarak hayat boyu öğrenmeyi herkes için ulaşılabilir kılmayı ve bireylerin kendilerini geliştirmelerine fırsat sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

        Sergide, el sanatlarından tekstile, seramikten ahşap işçiliğine, resim sanatından giyim tasarımına kadar geniş yelpazede ürünlerin sergilendiğini aktaran Gül, "Bu çalışmalar kursiyerlerimizin yeteneklerini keşfettiği, kendilerini geliştirdiği ve hayata daha aktif katıldığı sürecin yansımasıdır. Her bir parça, bir öğrencinin emeğini, bir öğreticinin rehberliğini ve ortak gayretin sonucunu taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

        Çini öğretmeni Havva Göktepe Bektaş da farklı yaş gruplarından oluşan 30 kişilik ekibinin eğitimlere baştan başladığını, kursiyerlerin programın ardından ürün ortaya çıkarabildiğini anlattı.

        Bektaş, kursiyerlerin ürünleriyle festivallere katılabildiğini ve kendileri için satış yapabildiklerini, kurslar sayesinde sosyalleşebildiklerini de dile getirdi.

        Tedavi gören bazı kişilerin doktor tavsiyesiyle kurslara katıldığını aktaran Bektaş, "Kursiyerler ilaçlarını da bırakabiliyor. Halk eğitim merkezleri, aynı zamanda bir terapi merkezi. Renklerle oynamak, bir objeyi ortaya çıkarmak, bütün kursiyerlerimizin psikolojisine çok iyi geliyor. Onların o mutluluğu da bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

        Sergi, 3 gün açık kalacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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