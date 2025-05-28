Sakarya'da fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K. (34), A.Ö. (49) ve E.Y. (19) tutuklandı, N.A. (51) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda, aralarında otel yetkilisi ve resepsiyon görevlilerinin de olduğu 4 şüpheli, "fuhşa aracılık ve yer temini" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, fuhuş olaylarının tespiti ve zührevi hastalıkların önlenmesine yönelik çalışma kapsamında fuhuş yapıldığı tespit edilen bir otele operasyon düzenlendi.

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