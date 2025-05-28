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        Sakarya'da fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 18:44 Güncelleme: 28.05.2025 - 18:44
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        Sakarya'da fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, fuhuş olaylarının tespiti ve zührevi hastalıkların önlenmesine yönelik çalışma kapsamında fuhuş yapıldığı tespit edilen bir otele operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, aralarında otel yetkilisi ve resepsiyon görevlilerinin de olduğu 4 şüpheli, "fuhşa aracılık ve yer temini" suçlamasıyla gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K. (34), A.Ö. (49) ve E.Y. (19) tutuklandı, N.A. (51) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Otelin mühürlenmesi için işlemlere başlandığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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