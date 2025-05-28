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        Sakarya'da üniversite eğitimi alan uluslararası öğrencilere Türk kültürü tanıtıldı

        Sakarya'da üniversitede okuyan uluslararası öğrencilere yönelik olarak "4. Geleneksel Türk Kültürü Tanıtım Günleri" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 19:18 Güncelleme: 28.05.2025 - 19:18
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        Sakarya'da üniversite eğitimi alan uluslararası öğrencilere Türk kültürü tanıtıldı
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        Sakarya'da üniversitede okuyan uluslararası öğrencilere yönelik olarak "4. Geleneksel Türk Kültürü Tanıtım Günleri" düzenlendi.

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde (SUBÜ) eğitim gören uluslararası öğrencilerin Türk kültürünü yakından tanımalarını sağlamak amacıyla Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce Arifiye 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, yabancı öğrenciler ülkelerine özgü dansları sergiledi.

        Katılımcılar, yöresel lezzetlerin tadına baktı, Abdal Topluluğu'nun şarkılarına eşlik etti.

        Organizasyon kapsamında açılan stantlarda, Türk kültürüne özgü keçe, kına, seramik, tezhip, takı tasarım, deri işleme, filografi, çini, ebru, naht ve hat sanatıyla yapılmış eserler sergilendi.

        Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, burada yaptığı konuşmada, çeşitli ülkelerden gelen gençleri ilçede ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

        Karakullukçu, belediye olarak çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini dile getirerek, "Bu anlamlı etkinlik, Türk kültürünün köklü değerlerini tanıtmakla kalmıyor, aynı zamanda kültürler arası anlayışın, dostluğun ve hoşgörünün gelişmesine de katkı sağlıyor." dedi.

        SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık da öğrencilere aile gibi kucak açan Arifiye halkına teşekkür ederek, "Bu yaklaşımınız Türkiye'nin politikası olan uluslararası öğrenci sayısını artırmanın parçası olacaktır. Öğrenciler burada Türkçeyi öğrendikten sonra eğitim alıp ülkelerine döndüklerinde ülkemizin kültür elçisi olacaklar. Aynı zamanda uyguladığımız '+1' eğitim modeliyle iş dünyasıyla irtibat kurdukları için ülkelerine döndüklerinde ticaret elçimiz olacaklar." diye konuştu.

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