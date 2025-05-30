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        Sakarya'da yatalak hastanın penceresinin önü duba ve çiçeklerle araç parkından engellendi

        Sakarya'da yaşayan yatalak hasta yazar Rukiye Türeyen'in dışarıyı izleyebildiği tek penceresinin önüne araçların park etmesini engellemek için duba ve çiçekler yerleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 18:51 Güncelleme: 30.05.2025 - 18:51
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        Sakarya'da yatalak hastanın penceresinin önü duba ve çiçeklerle araç parkından engellendi
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        Sakarya'da yaşayan yatalak hasta yazar Rukiye Türeyen'in dışarıyı izleyebildiği tek penceresinin önüne araçların park etmesini engellemek için duba ve çiçekler yerleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kitapları ve yazılarıyla şehirde tanınan Türeyen, dış dünyayı izlediği, yatağının yanındaki pencerenin önüne araçların park ederek görüşünü engellemesi nedeniyle sosyal medyada paylaşım yaptı.

        Türeyen'in paylaşımını gören Büyükşehir Zabıta ve Sosyal Hizmetler Dairesi ekipleri harekete geçti.

        Ekipler tarafından pencerenin önüne araç parkını engellemek amacıyla plastik dubalar monte edildi.

        Pencerenin önü çiçeklerle süslenerek Türeyen'in manzarası güzelleştirildi. Ekipler daha sonra Türeyen'i ziyaret ederek, hediyeler takdim etti.

        Açıklamada, "Sosyal belediyecilik, yalnızca ihtiyaçlara cevap vermek değil, kalplere de ulaşabilmektir. Rukiye kardeşimizin hayata açılan penceresinde önlemleri alıp, bizden talebini yerine getirdik. Onun yüzünde gördüğümüz tebessüm ise bizim için dünyalara bedel oldu. Hayatlara dokunmak, yaşamı güzel kılabilmek için gayretle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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