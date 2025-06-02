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        Sakarya'da İŞKUR'un programlarıyla 1200 kişilik ek istihdam sağlanacak

        Sakarya'da İŞKUR'un "İşgücü Yetiştirme Programları" kapsamında 7 firmayla 1200 kişilik istihdam için kurs ve program sözleşmesi imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 14:29 Güncelleme: 02.06.2025 - 14:38
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        Sakarya'da İŞKUR'un programlarıyla 1200 kişilik ek istihdam sağlanacak
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        Sakarya'da İŞKUR'un "İşgücü Yetiştirme Programları" kapsamında 7 firmayla 1200 kişilik istihdam için kurs ve program sözleşmesi imzalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünü desteklemek ve kadınların iş gücüne katılımını artırmak amacıyla İŞKUR'un yeni programları kentte de uygulanıyor.

        Bu kapsamda proje hedefleri doğrultusunda, 7 firmayla 1200 kişilik istihdam sözleşmesi imzalandı.

        Firmaların sözleşme imzaladığı İŞKUR'un projeleri arasında yenilenen şartlarıyla İşbaşı Eğitim Programı (İEP), Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) ve Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) yer alıyor.

        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (SATSO) düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Doğan, İŞKUR'un yeni program desteklerinin, hem işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştirmeye hem de iş arayanların mesleki becerilerini artırarak istihdama katılmalarına fırsat sağladığını belirtti.

        Artan istihdamla imalat sektörünü daha da büyütmeyi hedeflediklerini kaydeden Doğan, "Artı 1200 kişilik istihdam ilimize hayırlı olsun. Sürece destek veren işverenlerimize teşekkür ediyor, gençlerimizi, kadınlarımızı ve iş arayan vatandaşlarımızı desteklerden yararlanarak istihdama yer almaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

        SATSO Başkanı Akgün Altuğ da programlardan yararlanan firmaların imalat sektöründe faaliyette bulunduklarını, yeteri kadar iş gücü bulunamaması nedeniyle imalat sektörünün daha yoğun kadın istihdamına yönelmiş olduğunu belirterek, "Bölgesel kalkınmanın sürdürülebilirliğinde kadının istihdamdaki rolü önemlidir. İŞKUR'un geliştirdiği projeler sayesinde hem kadınlar ekonomik hayata daha güçlü katılım sağlayacaklar hem de işverenler nitelikli iş gücüne erişimleri desteklenecektir." değerlendirmesinde bulundu.

        İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya ise imalat sektöründeki büyümeyi aktif iş gücü programlarıyla desteklediklerini vurgulayarak, kurum olarak kadınların imalat veya üretim sürecine dahil olmaları için yeni programları da uygulamaya aldıklarını kaydetti.

        İŞKUR programlarıyla istihdama ilave destek sağlayacak 7 firmaya teşekkür belgesi verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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