Sakarya'da bir araçta seri numarası bulunmayan 100 tabanca ele geçirildi
Sakarya'da bir araçta seri numarası bulunmayan 100 tabanca ele geçirildi.
Sakarya'da bir araçta seri numarası bulunmayan 100 tabanca ele geçirildi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda silah taşıdığı tespit edilerek takibe alınan SUV tipi bir araç, ekiplerce durduruldu.
Araçta yapılan aramada, seri numarası olmayan 100 tabanca ile şarjör ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.