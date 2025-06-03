Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da bir araçta seri numarası bulunmayan 100 tabanca ele geçirildi

        Sakarya'da bir araçta seri numarası bulunmayan 100 tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 17:48 Güncelleme: 03.06.2025 - 17:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da bir araçta seri numarası bulunmayan 100 tabanca ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'da bir araçta seri numarası bulunmayan 100 tabanca ele geçirildi.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda silah taşıdığı tespit edilerek takibe alınan SUV tipi bir araç, ekiplerce durduruldu.

        Araçta yapılan aramada, seri numarası olmayan 100 tabanca ile şarjör ele geçirildi.

        Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trabzon'da sağanak sele yol açtı!
        Trabzon'da sağanak sele yol açtı!
        TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı seçimi için toplandı
        TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı seçimi için toplandı
        Bakan Kacır Bloomberg HT-Habertürk ortak yayına katıldı
        Bakan Kacır Bloomberg HT-Habertürk ortak yayına katıldı
        Sedyeyle getirildi, ailesine veda etti!
        Sedyeyle getirildi, ailesine veda etti!
        3 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        3 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Eski sevgililer yeniden beraber
        Eski sevgililer yeniden beraber
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Marmaris depreminde 14 yaşındaki Afra hayatını kaybetti!
        Marmaris depreminde 14 yaşındaki Afra hayatını kaybetti!
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı
        Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı
        Türkiye'den vazgeçmiyor
        Türkiye'den vazgeçmiyor
        Ukrayna, Kırım Köprüsü'nü vurdu
        Ukrayna, Kırım Köprüsü'nü vurdu
        Evde yemeyi azalttık, lokantalar rekor kırdı
        Evde yemeyi azalttık, lokantalar rekor kırdı
        Galatasaray kaleci transferinde gaza bastı!
        Galatasaray kaleci transferinde gaza bastı!
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"

        Benzer Haberler

        Sakarya'da kaçak silah operasyonu; 100 tabanca ele geçirildi
        Sakarya'da kaçak silah operasyonu; 100 tabanca ele geçirildi
        Sakarya'da 3 milyon TL değerinde kaçak midye ele geçirildi
        Sakarya'da 3 milyon TL değerinde kaçak midye ele geçirildi
        Anadolu Otoyolu'nda durdurulan kamyonette kaçak avlanan 5,4 ton midye ele g...
        Anadolu Otoyolu'nda durdurulan kamyonette kaçak avlanan 5,4 ton midye ele g...
        Sakarya'da "Oyuncak Dönüşüm Festivali" ile çocuklara çevre bilinci aşılandı
        Sakarya'da "Oyuncak Dönüşüm Festivali" ile çocuklara çevre bilinci aşılandı
        Sakarya'da ilkokul öğrencileri babalarıyla fidan dikti
        Sakarya'da ilkokul öğrencileri babalarıyla fidan dikti
        Sakarya'da mayıs ayı asayiş ve güvenlik faaliyetleri açıklandı
        Sakarya'da mayıs ayı asayiş ve güvenlik faaliyetleri açıklandı