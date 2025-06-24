GÜNCELLEME - Sakarya'da bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi, hastane önünde güvenlik önlemi alındı.

Aracının içinde ağır yaralanan ve hastanenin acil bölümüne kaldırılan Dursun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sapanca Devlet Hastanesi bahçesine kamyonetiyle gelen Ali Dursun (50), burada karşılaştığı E.D. (24) ile tartıştı.

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