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        GÜNCELLEME - Sakarya'da bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde hastane bahçesinde çıkan tartışmada bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 00:56 Güncelleme: 24.06.2025 - 00:56
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        GÜNCELLEME - Sakarya'da bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde hastane bahçesinde çıkan tartışmada bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Sapanca Devlet Hastanesi bahçesine kamyonetiyle gelen Ali Dursun (50), burada karşılaştığı E.D. (24) ile tartıştı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.D, aracına binen Dursun'a tabancayla ateş etti.

        Aracının içinde ağır yaralanan ve hastanenin acil bölümüne kaldırılan Dursun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi, hastane önünde güvenlik önlemi alındı.

        Dursun'un cesedi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli E.D'yi düzenlediği operasyonda gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Sapanca Adliyesi'ne sevk edilen E.D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Dursun'un cenazesi, ikindi vakti Sapanca Göl Mahallesi Harmanlık Camisi'nde kılınan namazın ardından İlmiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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