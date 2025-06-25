Erzurum'da yaralı bulunan yavru boz ayı, Sakarya'daki hayvanat bahçesinde misafir ediliyor

Daha sonra Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki Gölya Tabiat Parkı'na getirilen yavru, doğal yaşam alanlarında yaşayacak düzeye gelene kadar burada misafir edilecek.

Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince Şenkaya mevkisinde yaralı halde bulunan yavru boz ayı, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde tedavi edildi.

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