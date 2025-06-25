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        Erzurum'da yaralı bulunan yavru boz ayı, Sakarya'daki hayvanat bahçesinde misafir ediliyor

        Erzurum'da doğada yaralı halde bulunan yavru boz ayıya, doğal yaşam ortamına salınacak düzeye gelene kadar Sakarya'daki hayvanat bahçesinde bakılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 11:35 Güncelleme: 25.06.2025 - 11:51
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        Erzurum'da yaralı bulunan yavru boz ayı, Sakarya'daki hayvanat bahçesinde misafir ediliyor
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        Erzurum'da doğada yaralı halde bulunan yavru boz ayıya, doğal yaşam ortamına salınacak düzeye gelene kadar Sakarya'daki hayvanat bahçesinde bakılacak.

        Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince Şenkaya mevkisinde yaralı halde bulunan yavru boz ayı, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde tedavi edildi.

        Daha sonra Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki Gölya Tabiat Parkı'na getirilen yavru, doğal yaşam alanlarında yaşayacak düzeye gelene kadar burada misafir edilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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