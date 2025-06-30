Sakarya'da devrilen traktörde yaşamını yitiren kadın defnedildi
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı.
Hacıyakup Paşalar mevkisinde önceki gün meydana gelen kazada yaşamını yitiren H.Y'nin cenazesi, Bakırköy Sokak Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Taraklı ilçesi 28 Haziran'da Taraklı-Geyve kara yolu Hacıyakup Paşalar mevkisinde seyreden Y.Y. (16) idaresindeki traktör, kontrolden çıkarak yol kenarına devrilmiş, aracın altında anne H.Y. (53) yaşamını yitirmişti.
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