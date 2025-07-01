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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Manisa'daki orman yangınında yürütülen çalışmalara destek için ekip gönderdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 14:21 Güncelleme: 01.07.2025 - 14:21
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Manisa'daki orman yangınında yürütülen çalışmalara destek için ekip gönderdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2 itfaiye aracı, 2 su tankeri, 2 iş makinesi ve tam donanımlı 14 kişilik ekip destek için gece saatinde yola çıktı.

        Manisa'ya ulaşan ekipler, AFAD koordinasyonunda karadan ve havadan sürdürülen müdahalelere destek verecek.

        - Sanat sergisi düzenleniyor

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi yıl sonu sergisinin açılışı 4 Temmuz Cuma saat 15.00'da gerçekleştirilecek.

        Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi'nde yıl boyunca hazırlanan hat, kufi, tezhip, kat-ı, cilt, minyatür, ebru, çini, vitray, çamur şekillendirme ve seramik ile kaligrafiden oluşan 11 branşta 179 eser, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

        Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Tüm sanatseverleri, kursiyerlerimizin yıl boyunca büyük özenle hazırladığı eserleri görmeye davet ediyoruz. Sergimiz 4 Temmuz Cuma günü saat 15.00’da Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek." ifadelerine yer verildi.

        - "Disiplin Soruşturması Sürecinde Doğru Adımlar" eğitimi

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Personel Daire Başkanlığı, şube müdürlerine yönelik "Disiplin Soruşturması Sürecinde Doğru Adımlar" başlıklı eğitim programı düzenledi.

        SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversite lokalinde SUBÜ Hukuk Müşaviri avukat Kübra Şahin Şan tarafından verilen eğitimde katılımcılara, disiplin soruşturması sürecinin başlatılması, ön hazırlık yapılması, sürecin yürütülmesi, savunma hakkı ve karar aşamaları hakkında bilgiler verildi.

        Kamu personelinin görevleri sırasında karşılaşabileceği disiplin soruşturmalarında mevzuata uygun şekilde hareket edilmesinin öneminin vurgulandığı eğitimde, özellikle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde disiplin cezalarının dayanakları ve uygulanma usulleri, örnek olaylar üzerinden katılımcılara anlatılırken, disiplin soruşturması sürecinin hukuka uygun, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlandı.

        Programın sonunda, Personel Daire Başkanlığı İdari Tayin Şube Müdürü Meryem Demir Satılmış tarafından Şan'a teşekkür belgesi takdim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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