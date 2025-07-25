Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ile Varna Free Üniversitesi arasında yangın mühendisliği alanında ortak lisans ve ön lisans tamamlama programı düzenlenecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Varna Free Üniversitesi Rektörü Prof. Petar Hristov ve beraberindeki heyet, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al'ı ziyaret ederek program hakkında görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Al, yangın güvenliği lisans programının uluslararası eğitimde kaliteyi artıracağını belirterek, iki üniversite arasındaki iş birliğini genişletmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Planlanan ortak program, Türkiye ile Bulgaristan arasında sürdürülebilir akademik iş birliklerine katkı sağlayacak.

- SAÜ akademisyenlerinden TÜRASAŞ'a ziyaret

SAÜ Mühendislik Fakültesi akademisyenleri, TÜRASAŞ'ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, heyet, üretim hatlarını, kalite kontrol süreçlerini, inovatif tasarım uygulamalarını ve yerli raylı sistem teknolojilerini inceleyerek, bilgi alışverişinde bulundu.

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