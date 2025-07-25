Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ile Varna Free Üniversitesi arasında yangın mühendisliği alanında ortak lisans ve ön lisans tamamlama programı düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 16:41 Güncelleme: 25.07.2025 - 16:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'dan kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ile Varna Free Üniversitesi arasında yangın mühendisliği alanında ortak lisans ve ön lisans tamamlama programı düzenlenecek.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Varna Free Üniversitesi Rektörü Prof. Petar Hristov ve beraberindeki heyet, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al'ı ziyaret ederek program hakkında görüştü.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Al, yangın güvenliği lisans programının uluslararası eğitimde kaliteyi artıracağını belirterek, iki üniversite arasındaki iş birliğini genişletmeyi hedeflediklerini ifade etti.

        Planlanan ortak program, Türkiye ile Bulgaristan arasında sürdürülebilir akademik iş birliklerine katkı sağlayacak.

        - SAÜ akademisyenlerinden TÜRASAŞ'a ziyaret

        SAÜ Mühendislik Fakültesi akademisyenleri, TÜRASAŞ'ı ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, heyet, üretim hatlarını, kalite kontrol süreçlerini, inovatif tasarım uygulamalarını ve yerli raylı sistem teknolojilerini inceleyerek, bilgi alışverişinde bulundu.

        - Serdivan'da "Çocuk Akademisi Yaz Okulu" mezunlarını verdi

        Serdivan Belediyesi tarafından düzenlenen "Çocuk Akademisi Yaz Okulu"nda çocuklar 4 haftalık eğitimi başarıyla tamamladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Serdivan Kültür Sanat tarafından organize edilen yaz okulunda 3-14 yaşları arasındaki çocuklara enstrüman, resim, satranç, okçuluk ve İngilizce gibi farklı alanlarda eğitim verildi.

        Kursları ziyaret eden Belediye Başkanı Osman Çelik, eğitmenlere teşekkür etti.

        - Erenler'de LGS ve YKS'ye hazırlanacak öğrencilere ücretsiz kurs imkanı

        Erenler Belediyesi bünyesinde hizmet veren Erenler Kent Akademisi, gelecek yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırlanacak öğrencilere ücretsiz kurs verecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kurslara kayıtlar devam ederken, öğrenciler "www.erenler.bel.tr" internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gözaltılar!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gözaltılar!
        Antalya'da 3 ilçede birden yangın çıktı
        Antalya'da 3 ilçede birden yangın çıktı
        HT Spor'dan şifresiz ve rekor yayıncılık!
        HT Spor'dan şifresiz ve rekor yayıncılık!
        Biri bitmeden yenisi geliyor!
        Biri bitmeden yenisi geliyor!
        Antalya'da 95 yılın rekoru!
        Antalya'da 95 yılın rekoru!
        Trump'ın Epstein çıkmazı
        Trump'ın Epstein çıkmazı
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ve Putin ile görüşebilirim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ve Putin ile görüşebilirim
        Kampın yıldızı: Arda Ünyay!
        Kampın yıldızı: Arda Ünyay!
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        İlayda ve Helin'in katilleri yakın arkadaş çıktı!
        İlayda ve Helin'in katilleri yakın arkadaş çıktı!
        Jhon Duran: Galatasaray'a gol atmak istiyorum!
        Jhon Duran: Galatasaray'a gol atmak istiyorum!
        ÖTV'deki değişim fiyatları nasıl etkiledi?
        ÖTV'deki değişim fiyatları nasıl etkiledi?
        Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atıldı
        Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atıldı
        Çocuk yargılamalarına yeni düzenleme yolda
        Çocuk yargılamalarına yeni düzenleme yolda
        Alev savaşçıları burada şehit oldu!
        Alev savaşçıları burada şehit oldu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Alman kadının katil zanlısı 41 yıl sonra yakalandı!
        Alman kadının katil zanlısı 41 yıl sonra yakalandı!
        Fransa'nın ardından... Hangi ülkeler Filistin'i tanıyor?
        Fransa'nın ardından... Hangi ülkeler Filistin'i tanıyor?
        Musevi veya Ermeni sandılar
        Musevi veya Ermeni sandılar

        Benzer Haberler

        Sakarya'da yangınlardan etkilenen can dostlar için seferberlik
        Sakarya'da yangınlardan etkilenen can dostlar için seferberlik
        Sakarya'da yangınlar söndürüldü; Bayat'ta alevler kısmen kontrol altında (4...
        Sakarya'da yangınlar söndürüldü; Bayat'ta alevler kısmen kontrol altında (4...
        Sakarya'da yangınlar söndürüldü; Bayat'ta alevler kısmen kontrol altında (3...
        Sakarya'da yangınlar söndürüldü; Bayat'ta alevler kısmen kontrol altında (3...
        Sakarya'da yangınlar söndürüldü; Bayat'ta alevler kısmen kontrol altında (2...
        Sakarya'da yangınlar söndürüldü; Bayat'ta alevler kısmen kontrol altında (2...
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'da yangınlar söndürüldü; Bayat'ta alevler kısmen kontrol altında
        Sakarya'da yangınlar söndürüldü; Bayat'ta alevler kısmen kontrol altında