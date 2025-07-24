Sakarya'da yangınlar söndürüldü; Bayat'ta alevler kısmen kontrol altında (4)
SAKARYA-ESKİŞEHİR D-650 KARAYOLU TRAFİĞE AÇILDISakarya'nın Pamukova ilçesi Mekece mevkisinde çıkıp Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devam eden yangın nedeniyle kapatılan Sakarya- Eskişehir D-650 Karayolu, alevlerin kontrol altına alınması sonucu ulaşıma açıldı.
SAKARYA-ESKİŞEHİR D-650 KARAYOLU TRAFİĞE AÇILDI
Sakarya’nın Pamukova ilçesi Mekece mevkisinde çıkıp Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devam eden yangın nedeniyle kapatılan Sakarya- Eskişehir D-650 Karayolu, alevlerin kontrol altına alınması sonucu ulaşıma açıldı.
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