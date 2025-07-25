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        Sakarya'da yangınlardan etkilenen can dostlar için seferberlik

        SAKARYA Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentte çıkan orman yangınları sırasında, ilk andan itibaren hayvanlar için de seferber oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 14:45 Güncelleme: 25.07.2025 - 14:50
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        Sakarya'da yangınlardan etkilenen can dostlar için seferberlik
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        SAKARYA Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentte çıkan orman yangınları sırasında, ilk andan itibaren hayvanlar için de seferber oldu. Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Pati İzi ekibi, küle dönen arazilerde keşif yapıp yangından etkilenen hayvanlara ulaşmak için yoğun mesai yapıyor.

        Sakarya'da çıkan, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangınlarla mücadelesini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki hayvanların kurtarılması için de çalışıyor. Veteriner ekipleri, yangın alanlarında arama-tarama faaliyetleri gerçekleştiriyor. Pati İzi ekibi ve oluşturulan veteriner timi, Geyve Doğançay, Bayat, Taşoluk, Adapazarı Kömürlük, Söğütlü Beylikkışla, Hendek Boztepe gibi bölgelerde, hayatta kalan hayvanlara ulaşmak için seferber oldu.

        'BU ŞEHİR HEPİMİZİN'

        Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Şehrimizde yaşayan her canlının ihtiyaç duyduğu her an yanında olmaya devam ediyoruz. Yangınla mücadelede görev alan itfaiye ekiplerimiz, vatandaşlarımıza destek sağlayan Sosyal Hizmetler personelimiz ve ormanlarımızın sessiz sakinleri için çalışan Veteriner Hizmetleri ekiplerimizle sahadayız. Yaralı hayvanlara ulaşmak için arama-tarama faaliyetlerini titizlikle sürdürüyoruz. ‘Bu Şehir Hepimizin’ anlayışıyla her canlının yanında olmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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