Sakarya'da devrilen çınar ağacı apartmanda hasar oluşturdu

Devrilme sonucu dairelerin balkon ve pencere camları kırıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Rüstempaşa Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi'nde bulunan asırlık çınar ağacı, henüz belirlenemeyen nedenle 4 katlı apartmanın üzerine devrildi.

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