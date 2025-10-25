Geleceğin siber güvenlik mühendisleri SAÜ'de yetişiyor

Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ), 2025-2026 akademik yılında açılan Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Siber Güvenlik Mühendisliği Bölümünde öğrenciler, eğitime başladı.

Bölüm başkanı Prof. Dr. İbrahim Özçelik, AA muhabirine, siber saldırılara karşı hem devlet hem kamu kurumu hem de son kullanıcı noktasında farkındalığı artırmak ve savunma çözümleri geliştirebilmek amacıyla siber güvenlik mühendislerine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

SAÜ'de 2014 yılından beri siber güvenlik alanında çalışma yürüttüklerini ifade eden Özçelik, öğrenci topluluklarının oluşturulması, eğitim araştırma laboratuvarlarının kurulması ve Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından desteklenen ulusal test seti merkezinin kurulması gibi çalışmalar yapıldığını anlattı.

Bu yıl üniversitede Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi bünyesinde Siber Güvenlik Mühendisliği Bölümünün açıldığını aktaran Özçelik, şunları kaydetti:

"Bölümümüze aldığımız 26 öğrencimize eğitim vermeye başladık. Siber güvenlik dünyasının farkındayız. Siber tehdit aktörleriyle alakalı yaptığımız çalışmalar var. Öğrencilerimiz, mezuniyetten sonra ister ulusal ister uluslararası arenada, savunma, saldırı veya ürün geliştirme gibi herhangi bir politikanın uygulanması, denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, sıkılaştırma faaliyetlerinin yapılması gibi alanlarda çalışabilecek. Özel sektör veya kamu alanında çalışabilecek donanımlı mühendisler yetiştirmek istiyoruz."