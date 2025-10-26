Sakarya'da Acarlar Longozu ve Büyük Melen havzası sonbaharın tonlarıyla renklendi

Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı olma özelliğini taşıyan Acarlar Longozu ve Sakarya Nehri'nden Karadeniz'e dökülen Büyük Melen Çayı'nın havzası sonbaharın tonlarına büründü.

Karasu ve Kaynarca ilçeleri arasında 24 kilometrekarelik alanda yayılan Acarlar Longozu, sarı, turuncu, kahverengi ve kızılın tonlarıyla kaplanan ağaçları ve su yüzeyine düşen yapraklarla ziyaretçilere sonbahar manzaraları sunuyor.

Yaklaşık 200 yerli ve göçmen kuş türüne ev sahipliği yapan longozda, alaca balıkçıl, kaşıkçı, çeltikçi, karabatak, bahri, kadife ördek, sülün, yaban ördeği ile deniz ve balık kartalları gözlemlenebiliyor.

Aynı zamanda yılan balığı, sazan, yayın, kızılkanat, turna ve kefal gibi balık türleriyle zengin su ekosistemine sahip longoz, doğaseverler için önemli bir gözlem alanı oluşturuyor.

Sabah saatlerinde açılıp akşama doğru kapanan nilüfer çiçekleri de ziyaretçilerin ilgisini çeken başlıca doğal güzellikler arasında yer alıyor. Bölgede dişbudak, kızılağaç, karaağaç, söğüt, yabani siklamen ve eğrelti otu gibi bitkilerle göl soğanı ve su menekşesi gibi endemik türler de bulunuyor.