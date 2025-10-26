Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da Acarlar Longozu ve Büyük Melen havzası sonbaharın tonlarıyla renklendi

        Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı olma özelliğini taşıyan Acarlar Longozu ve Sakarya Nehri'nden Karadeniz'e dökülen Büyük Melen Çayı'nın havzası sonbaharın tonlarına büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 10:42 Güncelleme: 26.10.2025 - 10:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da Acarlar Longozu ve Büyük Melen havzası sonbaharın tonlarıyla renklendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı olma özelliğini taşıyan Acarlar Longozu ve Sakarya Nehri'nden Karadeniz'e dökülen Büyük Melen Çayı'nın havzası sonbaharın tonlarına büründü.

        Karasu ve Kaynarca ilçeleri arasında 24 kilometrekarelik alanda yayılan Acarlar Longozu, sarı, turuncu, kahverengi ve kızılın tonlarıyla kaplanan ağaçları ve su yüzeyine düşen yapraklarla ziyaretçilere sonbahar manzaraları sunuyor.

        Yaklaşık 200 yerli ve göçmen kuş türüne ev sahipliği yapan longozda, alaca balıkçıl, kaşıkçı, çeltikçi, karabatak, bahri, kadife ördek, sülün, yaban ördeği ile deniz ve balık kartalları gözlemlenebiliyor.

        Aynı zamanda yılan balığı, sazan, yayın, kızılkanat, turna ve kefal gibi balık türleriyle zengin su ekosistemine sahip longoz, doğaseverler için önemli bir gözlem alanı oluşturuyor.

        Sabah saatlerinde açılıp akşama doğru kapanan nilüfer çiçekleri de ziyaretçilerin ilgisini çeken başlıca doğal güzellikler arasında yer alıyor. Bölgede dişbudak, kızılağaç, karaağaç, söğüt, yabani siklamen ve eğrelti otu gibi bitkilerle göl soğanı ve su menekşesi gibi endemik türler de bulunuyor.

        Acarlar Longozu, sonbahar mevsiminde doğanın renklerini bir arada görmek isteyen fotoğraf tutkunlarının ve gezginlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.

        - Büyük Melen Çayı havzasında renk cümbüşü

        Düzce'de doğup Sakarya üzerinden Karadeniz'e dökülen Büyük Melen Çayı'nın havzasında da sonbaharın renkleri ahenkli görüntüler oluşturuyor.

        Havza boyunca sarı, kızıl ve kahverenginin tonlarına bürünen kavak ve söğütler, güz mevsiminin bölgedeki etkisini gösteriyor. Özellikle çayın kıyı kesimlerinde yer alan kavakların sararan yaprakları mevsimin rengini yansıtıyor.

        Amatör fotoğrafçılar ve doğa tutkunları için cazibe merkezi haline gelen havza boyunca, rüzgarla dökülen yaprakların çayın akıntısına karışması doğaseverler tarafından fotoğraflanıyor.

        Yer yer yeşilin de hala hakim olduğu, bazı noktalarda ise tamamen sarı ve kızılın tonlarına bürünen ağaçlar, sonbaharın renklerini aynı anda seyretme imkanı sunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Katz'dan Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı
        Katz'dan Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Orada bir köy var uzakta
        Orada bir köy var uzakta
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Heyelan riskine dikkat! Karadeniz uyarıları!
        Heyelan riskine dikkat! Karadeniz uyarıları!
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        Basit bir enfeksiyon gibi başlıyor, ihmal edilirse işitme kaybına kadar gidiyor
        Basit bir enfeksiyon gibi başlıyor, ihmal edilirse işitme kaybına kadar gidiyor
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        Harris başkanlığa yeniden aday olabileceğini söyledi
        Harris başkanlığa yeniden aday olabileceğini söyledi
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
        Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?

        Benzer Haberler

        Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından
        Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından
        Sakaryaspor - Ankara Keçiörengücü: 1-0
        Sakaryaspor - Ankara Keçiörengücü: 1-0
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Geleceğin siber güvenlik mühendisleri SAÜ'de yetişiyor
        Geleceğin siber güvenlik mühendisleri SAÜ'de yetişiyor
        Şarjda bırakılan matkap bataryası dükkanı yaktı; o anlar kamerada
        Şarjda bırakılan matkap bataryası dükkanı yaktı; o anlar kamerada
        Otomobilin çarptığı kadın öldü (2)
        Otomobilin çarptığı kadın öldü (2)