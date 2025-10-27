Habertürk
        Sakarya Valisi Doğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Sakarya Valisi Doğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Giriş: 27.10.2025 - 11:24 Güncelleme: 27.10.2025 - 11:24
        Sakarya Valisi Doğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Doğan, mesajında, Cumhuriyet'in ilanının 102. yıl dönümünü milletçe büyük gurur, heyecan ve coşkuyla kutladıklarını kaydetti.

        Cumhuriyet'in, aziz milletin bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğinin en güçlü ifadesi olduğunu aktaran Doğan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' diyerek bizlere emanet ettiği Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil aynı zamanda milli iradenin, demokrasi kültürünün, birlik ve beraberliğimizin en sağlam teminatıdır. Cumhuriyet, milletimizin ortak değerler etrafında kenetlenmesinin ve geleceğe güvenle bakmasının sonsuz kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

        Şehit ve gazilerin fedakarlıklarıyla kazanılan bu kutsal emaneti, aynı inanç ve kararlılıkla korumanın, daha da ileriye taşımanın tarihi ve milli bir sorumluluk olduğunu belirten Doğan, şunları kaydetti:

        "Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda 'Güçlü Devlet, Güçlü Millet' anlayışıyla, 'Büyük ve Güçlü Türkiye' ideali istikametinde bilimden sanata, üretimden teknolojiye her alanda Cumhuriyetimizi yüceltmek için azimle çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yılı vesilesiyle, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere ahirete irtihal eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Milletimizin ve Sakaryalı hemşerilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en samimi duygularımla tebrik ediyor, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

