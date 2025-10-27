Habertürk
        Sakarya Haberleri

        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, atletizm, karate ve tekvandoda başarılar elde etti.

        27.10.2025 - 14:23
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, atletizm, karate ve tekvandoda başarılar elde etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 19 Ekim'de Mersin'de gerçekleştirilen 17. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu 65-69 yaş kategorisinde atlet Ali Turan şampiyon, 12. Uluslararası Kocaeli Cumhuriyet Koşusu 10 kilometre 35-39 yaş kategorisinde İsa Yardımcı ikinci oldu.

        Elazığ'da 24-26 Ekim'de düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'nda Yuşa Yaman Çakar gençler 76 kiloda altın, Miray Keleş de 21 yaş altı 61 kiloda bronz madalya kazandı.

        Romanya'nın Bükreş kentinde 25-26 Ekim'de yapılan Romanya Açık Tekvando Turnuvası'nda Ecrin Yılmaz bronz madalya elde etti.

        - Çölyak ürün satış noktası ilgi görüyor

        Büyükşehir Belediyesi tarafından Demokrasi Meydanı'nda çölyak hastaları için glütensiz ve katkısız ürünler satışa sunuluyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, satış noktasında glütensiz ve katkısız ürünlerin yer aldığı aktarıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Aslı Arslan, buradan düzenli alışveriş yaptığını belirterek, "Çölyak hastasıyım. Birçok ürünün burada toplanması çok iyi oldu. Her zaman farklı marketlere gidip, ihtiyaçlarımı öyle karşılıyordum. İnternetten sipariş vermeme gerek kalmadan buradan tüm ihtiyaçlarımı alabiliyorum." ifadelerini kullandı.

        - Ferizli MYO'da yangın tatbikatı yapıldı

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

        SUBÜ'den yapılan yazılı açıklamada, İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı iş birliğinde yapılan tatbikata akademik ve idari personel ile öğrencilerin katıldığı kaydedildi.

        Faaliyetle olası acil durumlarda doğru ve güvenli tahliye yöntemleri konusunda uygulamalı eğitim verildiği ifade edilen açıklamada, itfaiye ekiplerince yangına ilk müdahale ve söndürme teknikleri hakkında bilgi aktarıldığı belirtildi.

