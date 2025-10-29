Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 16:44 Güncelleme: 29.10.2025 - 16:44
        Sakarya'da Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı
        Sakarya'nın Taraklı, Hendek ve Ferizli ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Taraklı Kaymakamı Turgay Tarık'ın, makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan program, Atatürk İlkokulu bahçesinde törenle devam etti.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından, Kaymakam Tarık ve Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, öğrencileri ve halkı selamlayarak bayramlarını kutladı.

        Törende öğrenciler tarafından şiirler okundu, koro dinletisi yapıldı, halk oyunları oynandı.

        Program, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından geçit töreniyle sona erdi.

        - Hendek

        Hendek Atatürk Stadyumu'nda yapılan törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Hacı Hasan Gökpınar, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Şiir dinletisi, halk oyunları ve güreş gösterileri yapılan program, tören gruplarının geçişiyle tamamlandı.

        - Ferizli

        Ferizli İlçe Stadı'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi.

        Programda 160 kişilik zeybek gösterisi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenirken, Kaymakam Muhammed Kaya ve Belediye Başkanı Mehmet Ata, ilçe protokolüyle geçit yapan okulları selamladı.

        Program, geçit töreniyle son buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

