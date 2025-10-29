Sakarya'da Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Giriş: 29.10.2025 - 22:22 Güncelleme: 29.10.2025 - 22:22
        Sakarya ve çevre illerde, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı yapıldı.

        Sakarya'da, Valilik tarafından düzenlenen resepsiyonun ardından vatandaşlar ve kent protokolü, Adapazarı ilçesinde bulunan Çark Caddesi'nde ellerinde Türk bayraklarıyla Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

        Yürüyüş, meydanda okunan İstiklal Marşı'nın ardından sona erdi.

        Kocaali ilçesinde ise Kocaali Anadolu İmam Hatip Ortaokulu önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle marşlar eşliğinde ilçe merkezinden 15 Temmuz Zafer Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

        Meydanda şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, konuşma yaptı.

        - Düzce

        Düzce'de düzenlenen fener alayı için vatandaşlar İstanbul Caddesi Nezih Tütüncüoğlu Kavşağı'nda toplandı.

        Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Anıtpark Meydanı'na yürüyen vatandaşlara Düzce Belediyesi Bando Takımı marşlar çalarak eşlik etti.

        Atatürk Anıtı önünde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinlik sona erdi.

        Fener alayına, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Garnizon Komutanı Albay Abdulvahap Bozkurt, Düzce Belediye Başkan Vekili Hasan Günden, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        - Zonguldak

        Zonguldak'ta, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

        Valiliğin organizasyonuyla çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla İstasyon Caddesi'nde toplandı.

        Vatandaşlar, bando eşliğinde marşlarla, Zonguldak Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na yürüdü.

        Etkinlik, Zonguldak Belediyesi tarafından düzenlenen konser etkinliğiyle sona erdi.

