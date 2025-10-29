Sakarya'da Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Sakarya ve çevre illerde, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı yapıldı.

Sakarya'da, Valilik tarafından düzenlenen resepsiyonun ardından vatandaşlar ve kent protokolü, Adapazarı ilçesinde bulunan Çark Caddesi'nde ellerinde Türk bayraklarıyla Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüş, meydanda okunan İstiklal Marşı'nın ardından sona erdi.

Kocaali ilçesinde ise Kocaali Anadolu İmam Hatip Ortaokulu önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle marşlar eşliğinde ilçe merkezinden 15 Temmuz Zafer Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

Meydanda şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, konuşma yaptı.

- Düzce

Düzce'de düzenlenen fener alayı için vatandaşlar İstanbul Caddesi Nezih Tütüncüoğlu Kavşağı'nda toplandı.

Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Anıtpark Meydanı'na yürüyen vatandaşlara Düzce Belediyesi Bando Takımı marşlar çalarak eşlik etti.