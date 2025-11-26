Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kentteki atık yönetimi süreçlerini dijitalleştiren uygulama geliştirdiğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Yazılım Şube Müdürlüğünce geliştirilen "Sıfır Atık Yönetim Uygulaması" sayesinde sahadaki atık faaliyetleri, toplama noktaları ve süreçte yer alan tüm operasyonların dijital yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, sistemin, MAKS, Tapu Kadastro ve Büyükşehir Belediyesinin mevcut Akıllı Şehir Uygulamalarıyla entegre biçimde çalışarak tüm atık noktalarını doğru coğrafi konumlarıyla ilişkilendirildiği belirtilerek, ATLAS uygulamasının altyapısı kullanılarak geliştirilen sistemin analiz süreçlerini daha güvenilir hale getirdiği, operasyonları hızlı, şeffaf ve optimize edilmiş yapıya kavuşturduğu aktarıldı.

- Sürdürülebilir Park projesinin çalışmaları başladı

Belediyeden yapılan açıklamada, Avrupa Birliği tarafından desteklenen İklim Değişikliği Uyum Laboratuvarı Parkı'nda çalışmaların başladığı açıklandı.