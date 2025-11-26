Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kentteki atık yönetimi süreçlerini dijitalleştiren uygulama geliştirdiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 13:25 Güncelleme: 26.11.2025 - 13:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kentteki atık yönetimi süreçlerini dijitalleştiren uygulama geliştirdiğini bildirdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Yazılım Şube Müdürlüğünce geliştirilen "Sıfır Atık Yönetim Uygulaması" sayesinde sahadaki atık faaliyetleri, toplama noktaları ve süreçte yer alan tüm operasyonların dijital yapılacağı kaydedildi.

        Açıklamada, sistemin, MAKS, Tapu Kadastro ve Büyükşehir Belediyesinin mevcut Akıllı Şehir Uygulamalarıyla entegre biçimde çalışarak tüm atık noktalarını doğru coğrafi konumlarıyla ilişkilendirildiği belirtilerek, ATLAS uygulamasının altyapısı kullanılarak geliştirilen sistemin analiz süreçlerini daha güvenilir hale getirdiği, operasyonları hızlı, şeffaf ve optimize edilmiş yapıya kavuşturduğu aktarıldı.

        - Sürdürülebilir Park projesinin çalışmaları başladı

        Belediyeden yapılan açıklamada, Avrupa Birliği tarafından desteklenen İklim Değişikliği Uyum Laboratuvarı Parkı'nda çalışmaların başladığı açıklandı.

        Açıklamada, Adapazarı Güneşler Mahallesi'nde "Lap-Black Karadeniz Bölgesi'nde İklim Değişikliğine Yönelik Yerel Müdahale Kapasitesinin Güçlendirilmesi" projesi kapsamında hayata geçirilen çalışmanın, kentin sürdürebilir çevre hedeflerini sahaya taşıyan yatırım olarak öne çıkacağı ve Sürdürülebilir Park'ın daha dirençli, yeşil, sosyal bir şehir vizyonunun yaşayan bir örneği olacağı belirtildi.

        Açıklamada, suyu üretme cihazı, güneş enerjili banklar, aydınlatma üniteleri, geçirimli beton uygulamaları, geri dönüşüm istasyonları, kompost makinesi ve karbon ayak izi ölçüm kiosku gibi uygulamaların bulunacağı bildirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kurumsal sürdürülebilirlik vizyonları doğrultusunda önemli bir adım attıklarını belirterek, "Avrupa Birliği tarafından hibe desteğiyle hayata geçirilen proje şehrimizdeki yeşil, sosyal, dirençli şehir vizyonumuzun da en net ifadesi olacak. Türkiye'de bir örnek niteliği teşkil eden proje aynı zamanda bir deneyim alanı olarak tasarlanıyor. Hemşehrilerimiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz uygulamalı çevre etkinliklerini burada düzenleyecek." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Hong Kong'da yangın faciası: 2 bin daireli site yanıyor
        Hong Kong'da yangın faciası: 2 bin daireli site yanıyor
        İstanbul'da 3 kişiyi öldüren cani yakalandı!
        İstanbul'da 3 kişiyi öldüren cani yakalandı!
        Tedesco: Eksiklikler problem değil, biz hazırız!
        Tedesco: Eksiklikler problem değil, biz hazırız!
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        'Tarihi' keşif! İnönü Savaşları'nda kullanılmış
        'Tarihi' keşif! İnönü Savaşları'nda kullanılmış
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!

        Benzer Haberler

        Sakarya'nın iki çınarı aynı sahnede: Faik Baysal ve Necati Mert anılıyor
        Sakarya'nın iki çınarı aynı sahnede: Faik Baysal ve Necati Mert anılıyor
        Sakarya'da atık yönetiminde dijital dönüşüm hamlesi
        Sakarya'da atık yönetiminde dijital dönüşüm hamlesi
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Büyükşehir'den kadına karşı şiddette önemli farkındalık adımı
        Büyükşehir'den kadına karşı şiddette önemli farkındalık adımı
        GARDEN Projesi Türkiye'de SUBÜ liderliğinde ilerliyor
        GARDEN Projesi Türkiye'de SUBÜ liderliğinde ilerliyor
        Miniklerle suyun geleceği için farkındalık buluşması
        Miniklerle suyun geleceği için farkındalık buluşması