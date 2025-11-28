Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) çalışanlarına teşekkür belgesi verildi.

SEAH Başhekimi Doç. Dr. Fatih Güneysu, gazetecilere, hasta memnuniyetinde dikkat çeken artış yaşandığını, görev yapan personelin gösterdiği özen, güler yüz, sabır ve profesyonel yaklaşımın hastane koridorlarında atmosfer değişikliği oluşturduğunu söyledi.

Hizmet alan hastaların memnuniyetlerinin Sağlık Bakanlığına iletmeleriyle görünür hale geldiğini belirten Güneysu, "Hastanemize gelen hastaların personelimiz tarafından en güzel şekilde hizmet alması bizleri oldukça sevindiriyor. Tedavi gören ve hizmet alan vatandaşlarımız, sağlık bakanlığımıza yazarak memnuniyetlerini dile getirmişler. Sağlık Bakanlığımız da bu değerli davranış karşısında hastane personelimizi teşekkür belgesiyle ödüllendirdi. Bizler de tüm personelimizin üstün hizmet anlayışı ve gösterdiği hassasiyetten dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz." dedi.

Güneysu, hasta memnuniyetinin sağlık hizmetinin en önemli göstergelerinden biri olduğuna değinerek, yoğun iş yüküne rağmen görevini yüksek sorumluluk bilinciyle yerine getiren personelin bu tür takdiri hak ettiğini aktardı.