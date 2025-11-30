Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayağı, Sakarya'da tamamlandı

Petlas 2025 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayak yarışları, Sakarya'da koşuldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan, 54 Otomobil Spor Kulübü (54 OSK) tarafından Sakarya Valiliği, Spor Toto, Petlas ve Sakarya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla organize edilen şampiyonanın 2. gününde pilotlar, Spor Ada Tesisleri'nde bir araya geldi.

Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı mevkisinde yer alan 54 OSK alanında dün mukavemet etabında yarışan 18 araç ve 36 sporcu, bugün keşif etabının ardından hazırlıklarını tamamlayarak Spor Ada Tesisleri'nde seyirci etabında mücadele etti.

Pilotlar, 7,5 kilometrelik etapta 4 tur atarak hem zamana hem de birbirlerine karşı yarıştı.

Kaza yapan ve yolda kalan bazı araçlar ise izleyicilerin de yardımıyla iş makinesi tarafından kaldıkları yerden çıkarıldı.

Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı da şampiyonaya katılanlar arasında yer aldı.

Şampiyonada SSV kategorisinde Salih Çarpışantürk-Mehmet Arda Demirkan birinci, Adem Kalyon-Orhan Batuhan Özkök ikinci, Erkan Sülün-Özge Sülün üçüncü oldu.