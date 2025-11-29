Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakaryaspor-Eminevim Ümraniyespor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Sakaryaspor'la 1-1 beraber kalan Eminevim Ümraniyespor'da teknik direktör Levent Açıkgöz, oyuncularının deplasmandaki beraberliğe sevinmediğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 22:32 Güncelleme: 29.11.2025 - 22:32
        Sakaryaspor-Eminevim Ümraniyespor maçının ardından
        Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Sakaryaspor'la 1-1 beraber kalan Eminevim Ümraniyespor'da teknik direktör Levent Açıkgöz, oyuncularının deplasmandaki beraberliğe sevinmediğini söyledi.

        Açıkgöz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

        Sakaryasporlu futbolcu Caner Erkin'in kırmızı kartı görmesinden sonra oyunda üstünlüğü aldıklarını dile getiren Açıkgöz, 2-3 gol önemli pozisyondan yararlanamadıklarını ifade etti.

        "Gol atacağımız sırada gol yedik." diyen Açıkgöz, "Normal şartlarda deplasmanda 1 puana bile sevineceğimiz yerde oyuncularımız üzgün. Bundan da ders çıkaracağız. Eksikleri, hataları da yarından itibaren değerlendirip önümüzdeki maça odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

        - Sakaryaspor cephesi

        Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü de planlarının rakibini yarı sahasında baskı altına alıp kazandıkları toplarla ve geçişlerle gölü bulmak olduğunu anlattı.

        Çok fazla şeyle mücadele ettiklerini ifade eden Sütlü, şunları kaydetti:

        "Futbolun içinden gelmeyen hakemlerin pozisyonu öngörememesi, VAR'daki hakem arkadaşın pozisyonu öngörememesi... Kafa topuna çıkarken eller kapalı kalacak diye zihniyet yok. Öyle zaten topa yükselemezsin. Bunu yorumlayamıyorsan bu problem. Bizim Vanspor maçında verilmeyen golümüz, Pendikspor maçında verilen penaltı ve bu maç hep Sakaryaspor'a olacak durum değil, olmamalı. Burası büyük camia ve bu kadar kolay bunlar yapılmamalı."

        Müsabakayı değerlendiren Sütlü, "Bu haftanın özelinde amaç önde baskıyla bu 3 haftadır yediğimiz gol sayısını minimize etmekti. Bunun çalışmalarını yaptık ama görüldüğü gibi penaltıdan gölü yiyorsun. Tekrar çıkarmak için çok daha fazla efor sarf ediyorsun. Lig uzun gereken her şey yapılacaktır." diye konuştu.

        

