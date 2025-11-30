Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Voleybol: Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi

        Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi B Grubu 10. hafta karşılaşmasında Sakarya Voleybol, dün sahasında Merinos Voleybol'u 3-2 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 11:25 Güncelleme: 30.11.2025 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Voleybol: Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi B Grubu 10. hafta karşılaşmasında Sakarya Voleybol, dün sahasında Merinos Voleybol'u 3-2 mağlup etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Serdivan Spor Salonu'ndaki karşılaşmada ilk seti 17-25'le kaybeden "Sakarya'nın Sultanları", ikinci seti 25-18, üçüncü seti 25-23 önde kapattı. Merinos Voleybol 4. seti 18-25 kazanınca karşılaşma, "tie-break"e taşındı.

        "Tie-break" setini 15-11 önde tamamlayan Sakarya Voleybol, parkeden galibiyetle ayrıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya Voleybol Kulübü Başkanı Ömer Bektaş, Sakarya'nın ilkleri yaşadığını belirterek, takımın kentin gururu olduğunu ifade etti.

        Sakarya'nın voleybol tarihinde ilk kez böyle güçlü bir çıkış yaşadığını aktaran Bektaş, "10 maç, 10 galibiyet… Bu istikrar tesadüf değil. Şehrimiz kızlarımızla gurur duyuyor. Tribünlerdeki ilgi her geçen hafta artıyor. Biz bu şehre bir Süper Lig gururu yaşatmak istiyoruz. Hedefimiz net play-off, ardından Sultanlar Ligi." ifadesini kullandı.

        Başantrenör İdris Demir de Merinos Voleybol'un ligin en zorlu ekiplerinden biri olduğunu aktardı.

        Maçın kırılma anlarında sakin kaldıklarını ifade eden Demir, "Tie-break setinde ortaya koyduğumuz karakter takıma ne kadar güvendiğimin göstergesi. Seriyi sürdürmek için daha fazla çalışacağız. Sakarya'ya yakışanı yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Takım Kaptanı Elvan Alpar ise maçlardan galip gelebilmek için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Taraftarımızın desteği inanılmazdı. Maçı birlikte kazandık. 10'da 10 yapmak kolay değil ama biz birbirimize güveniyoruz. Takım olarak büyük bir aile olduk. Sıradaki maçlarda da savaşmaya, Sakarya'yı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz."

        Sakarya Voleybol, ligin 11. haftasında 2 Aralık Salı günü İBA Kimya TED Ankara Kolejliler ile deplasmanda karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Araç göle uçtu! 3 kişi aranıyor!
        Araç göle uçtu! 3 kişi aranıyor!
        Pizza zehirledi iddiası! 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti!
        Pizza zehirledi iddiası! 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Papa 14. Leo İstanbul'da
        Papa 14. Leo İstanbul'da
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Hemşehrim memleket neresi?
        Hemşehrim memleket neresi?
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Dışişleri'nden Karadeniz'deki saldırılara dair açıklama
        Dışişleri'nden Karadeniz'deki saldırılara dair açıklama
        Katil kayınpeder intihar etti
        Katil kayınpeder intihar etti
        Ulaştırma Bakanlığından patlama yaşanan 2 gemiye dair açıklama
        Ulaştırma Bakanlığından patlama yaşanan 2 gemiye dair açıklama
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor

        Benzer Haberler

        Sakaryaspor-Eminevim Ümraniyespor maçının ardından
        Sakaryaspor-Eminevim Ümraniyespor maçının ardından
        Sakaryaspor - Ümraniyespor maçının ardından
        Sakaryaspor - Ümraniyespor maçının ardından
        Sakaryaspor - Ümraniyespor: 1-1
        Sakaryaspor - Ümraniyespor: 1-1
        Trendyol 1. Lig: Sakaryaspor: 1 - Ümraniyespor: 1
        Trendyol 1. Lig: Sakaryaspor: 1 - Ümraniyespor: 1
        Sakarya'da Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayak yarışlarında mukavemet...
        Sakarya'da Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayak yarışlarında mukavemet...
        Polisten 4 ayrı kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı
        Polisten 4 ayrı kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı