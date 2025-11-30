Voleybol: Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi

Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi B Grubu 10. hafta karşılaşmasında Sakarya Voleybol, dün sahasında Merinos Voleybol'u 3-2 mağlup etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Serdivan Spor Salonu'ndaki karşılaşmada ilk seti 17-25'le kaybeden "Sakarya'nın Sultanları", ikinci seti 25-18, üçüncü seti 25-23 önde kapattı. Merinos Voleybol 4. seti 18-25 kazanınca karşılaşma, "tie-break"e taşındı.

"Tie-break" setini 15-11 önde tamamlayan Sakarya Voleybol, parkeden galibiyetle ayrıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya Voleybol Kulübü Başkanı Ömer Bektaş, Sakarya'nın ilkleri yaşadığını belirterek, takımın kentin gururu olduğunu ifade etti.

Sakarya'nın voleybol tarihinde ilk kez böyle güçlü bir çıkış yaşadığını aktaran Bektaş, "10 maç, 10 galibiyet… Bu istikrar tesadüf değil. Şehrimiz kızlarımızla gurur duyuyor. Tribünlerdeki ilgi her geçen hafta artıyor. Biz bu şehre bir Süper Lig gururu yaşatmak istiyoruz. Hedefimiz net play-off, ardından Sultanlar Ligi." ifadesini kullandı.

Başantrenör İdris Demir de Merinos Voleybol'un ligin en zorlu ekiplerinden biri olduğunu aktardı.

Maçın kırılma anlarında sakin kaldıklarını ifade eden Demir, "Tie-break setinde ortaya koyduğumuz karakter takıma ne kadar güvendiğimin göstergesi. Seriyi sürdürmek için daha fazla çalışacağız. Sakarya'ya yakışanı yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Takım Kaptanı Elvan Alpar ise maçlardan galip gelebilmek için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Taraftarımızın desteği inanılmazdı. Maçı birlikte kazandık. 10'da 10 yapmak kolay değil ama biz birbirimize güveniyoruz. Takım olarak büyük bir aile olduk. Sıradaki maçlarda da savaşmaya, Sakarya'yı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz."

Sakarya Voleybol, ligin 11. haftasında 2 Aralık Salı günü İBA Kimya TED Ankara Kolejliler ile deplasmanda karşılaşacak.