        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 09:36 Güncelleme: 08.12.2025 - 09:39
        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Adapazarı'nda bir depoya operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada 2 sigara sarma makinesi, 12 bin 800 dolu olmak üzere 111 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 166 kilogram açık tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan depo sahibi Z.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

