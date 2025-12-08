Sakarya'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Adapazarı'nda bir depoya operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 2 sigara sarma makinesi, 12 bin 800 dolu olmak üzere 111 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 166 kilogram açık tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan depo sahibi Z.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.