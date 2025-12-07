Sakarya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden sürücünün cenazesi defnedildi

Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen İlmek'in cenazesi, mezarlıkta kılınan ikindi namazının ardından Dikmen aile kabristanlığında toprağa verildi.

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Yenimahalle mevkisinde bir kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan ve kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Aytekin İlmek (34) için Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde dün iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sürücünün cenazesi Hendek'te defnedildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.