Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürüldü

        Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, sanayi sitesindeki bir hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 21:37 Güncelleme: 13.12.2025 - 21:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, sanayi sitesindeki bir hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürüldü.

        Hanlıköy Mahallesi'nde bulunan Artvin Sanayi Sitesi'ndeki iki katlı bir hırdavat dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kimyasal ve yanıcı maddelerin bulunması nedeniyle zaman zaman yeniden alevlenen yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

        Tamamen söndürülen yangında hırdavat dükkanında hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Önce çarptı sonra yola devam etti
        Önce çarptı sonra yola devam etti
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Suriye'deki ABD askerlerine ateş açıldı
        Suriye'deki ABD askerlerine ateş açıldı
        4 aracı yakılan muhtar: Eve sıçrasaydı facia olacaktı
        4 aracı yakılan muhtar: Eve sıçrasaydı facia olacaktı
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        Evine girmek üzereydi... Tek kurşunla kanlı infaz!
        Evine girmek üzereydi... Tek kurşunla kanlı infaz!
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Hayatından tamamen çıkardı 
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        "Onların işçileri değiliz"
        "Onların işçileri değiliz"
        Kara kaplı defterden çıkanlar
        Kara kaplı defterden çıkanlar

        Benzer Haberler

        Hırdavat dükkanı alev topuna döndü, ekipler seferber oldu
        Hırdavat dükkanı alev topuna döndü, ekipler seferber oldu
        Voleybol: Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi
        Voleybol: Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi
        Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Sakarya'da partisinin İl Kongresine kat...
        Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Sakarya'da partisinin İl Kongresine kat...
        Sakaryaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sakaryaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Öğrenciler atıktan enerjiye dönü
        Öğrenciler atıktan enerjiye dönü
        Sakarya'da DEAŞ operasyonu; 1 tutuklama
        Sakarya'da DEAŞ operasyonu; 1 tutuklama