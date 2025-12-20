Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 17:49 Güncelleme: 20.12.2025 - 17:49
        Sakarya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

        Göl Mahallesi Sakarya Caddesi A.S. (47) idaresindeki 16 AES 338 plakalı otomobil ile K.K. (36) yönetimindeki idaresindeki 34 NST 604 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada sürücülerle araçlardaki A.S. (47), A.S. (10) ve G.K. (33) yaralandı, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

