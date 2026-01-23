Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. Ekipler, operasyon kapsamında 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 50,13 gram sentetik uyuşturucu, 185 gram sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan aseton, uyuşturucu paketlemede kullanılan folyo ve sentetik ecza ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

