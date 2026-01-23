Habertürk
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 19:56 Güncelleme: 23.01.2026 - 19:59
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Ekipler, operasyon kapsamında 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Yapılan aramalarda 50,13 gram sentetik uyuşturucu, 185 gram sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan aseton, uyuşturucu paketlemede kullanılan folyo ve sentetik ecza ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



