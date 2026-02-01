Sakarya'da "Havalı Silahlar 1. Grup Müsabakaları" devam ediyor

Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan "Havalı Silahlar 1. Grup Müsabakaları"nın Sakarya ayağı devam ediyor.



Serdivan Metehan Başar Spor Salonu'nda 30 Ocak'ta başlayan müsabakaya 13 ilden 22 kulüp ve 271 sporcu mücadele veriyor. Ankara, Mersin, Trabzon'da da eş zamanlı devam eden mücadelelerde sporcular, havalı tüfek ve havalı tabanca klasmanlarında dereceye girmek için çaba harcıyor.



Sakarya’da 30-31 Ocak tarihlerinde "10 metre havalı tüfek" klasmanında büyükler, 21, 18, 15 ve 12 yaş altı kategorilerinde yarışan sporcular, bugün aynı kategorilerde "10 metre havalı tabanca" klasmanında mücadele etti.



Yarın sona erecek turnuvada belirlenen baraj puanını geçen sporcular, 10-15 Mart’ta Mersin'de düzenlenecek Coşkun Abiş Kupası'na katılmaya hak kazanacak.

