Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında İl Sağlık Müdürlüğüyle kanser hastalığı, tedavi süreci ve erken teşhisin önemine ilişkin etkinlik düzenledi.





Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Tıp Merkezi'nde kurulan stantta vatandaşlara kanserle ilgili bilgilendirme yapıldı ve uygun yaş grubundaki vatandaşlara ücretsiz kanser tarama testleri dağıtıldı.





Kurulan stantta vatandaşlara kanserde erken tanının önemi, korunma yolları ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları anlatıldı, yaş gruplarına göre yapılması gereken kanser taramaları hakkında yönlendirme yapıldı.





- DİGEM, lise öğrencilerini ağırladı



Sakarya Büyükşehir Belediyesi Dijital Gelişim Merkezi (DİGEM), Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Teknoloji Proje Okulu öğrencilerini ağırladı.





Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, DİGEM'in dijital üretim laboratuvarlarında tasarımın fikir aşamasından ürüne dönüşümüne uzanan süreci yerinde takip ederek teknoloji temelli üretimin nasıl şekillendiğini deneyimledi.





Öğrenciler, 3D yazıcı uygulamalarıyla dijital ortamda hazırlanan tasarımların somut ürüne dönüşümünü izledi, sanal gerçeklik alanlarında ise VR gözlük kullanarak farklı dijital ortamları deneyimledi.





- SUBÜ'nün 17 birimi "Sıfır Atık Belgesi" aldı



Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, fakülteler ve meslek yüksekokullarından oluşan 17 birimi "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SUBÜ, doğal kaynakların korunması ve atık yönetimi konusunda stratejik adımlar atarak sürdürülebilir kampüs modelini güçlendirme hedefiyle çalışmalar yürütüyor.



Bu kapsamda Rektörlük koordinasyonunda İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen süreç sonunda, üniversite bünyesindeki 17 akademik birimin atık yönetimi altyapısı uluslararası standartlara uygun hale getirilerek belgelendirildi.



