Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'da sahte alkol üretip sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sahte alkol üretip sattığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 12:29 Güncelleme: 10.02.2026 - 12:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da sahte alkol üretip sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sahte alkol üretip sattığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

        Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyazı'da sahte içki üretilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti.


        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı. Zanlının ev ve iş yerinde yapılan aramada, 38 litre sahte alkol, 8 litre etil alkol, 7 aroma verici kit, 1 kuru sıkı tabanca ile 50 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Öte yandan jandarmadan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Sakarya İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşımızın can güvenliği ve sağlığı için alkol kaçakçılarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı mücadelemiz devam etmektedir. Kararlılıkla yapmış olduğumuz operasyonlarımız bir tek suçlu ve suç unsuru kalmayana kadar hız kesmeden devam edecektir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki kardeşi ölüme terk etmişti! Nedeni belli oldu!
        İki kardeşi ölüme terk etmişti! Nedeni belli oldu!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        ABD'de işten çıkarma dalgası: Binlerce kişiyi etkileyecek
        ABD'de işten çıkarma dalgası: Binlerce kişiyi etkileyecek
        Titreşimler yıkabilir
        Titreşimler yıkabilir
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Yer altında sahte içki üretip, motokurye ile sattılar!
        Yer altında sahte içki üretip, motokurye ile sattılar!
        40'lı yaşlar neden daha yorucu? Sebebi yaş değil
        40'lı yaşlar neden daha yorucu? Sebebi yaş değil
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        Hasımlarının sokağında zaman ayarlı bomba patlattılar!
        Hasımlarının sokağında zaman ayarlı bomba patlattılar!
        Adli emanetten altın çaldı: “İhtiyacım vardı” dedi
        Adli emanetten altın çaldı: “İhtiyacım vardı” dedi
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı

        Benzer Haberler

        Kahkaha dolu oyun Erenler'de sahnelendi, vatandaşlardan tam not aldı
        Kahkaha dolu oyun Erenler'de sahnelendi, vatandaşlardan tam not aldı
        Sahte alkolleri piyasaya sürecekti, jandarma yakaladı
        Sahte alkolleri piyasaya sürecekti, jandarma yakaladı
        Son veda yürek yaktı: Küçük kız babasını tebessümle uğurladı Polis memuruna...
        Son veda yürek yaktı: Küçük kız babasını tebessümle uğurladı Polis memuruna...
        Uzmanından epilepsi uyarısı
        Uzmanından epilepsi uyarısı
        Ava giderken av oldu: Tetiğe bastı, tüfeği elinde parçalandı Avcı Yaşar Çiğ...
        Ava giderken av oldu: Tetiğe bastı, tüfeği elinde parçalandı Avcı Yaşar Çiğ...
        Ramazan öncesi marketlerde denetim ve fiyat istikrarı masaya yatırıldı
        Ramazan öncesi marketlerde denetim ve fiyat istikrarı masaya yatırıldı