Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'da durdurulan tırda 10 milyon makaron ele geçirildi

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan tırda 10 milyon gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 10:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da durdurulan tırda 10 milyon makaron ele geçirildi

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan tırda 10 milyon gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Hendek Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Otoyolun Hendek mevkisinde S.A. (33) idaresindeki tırı durduran ekipler, yaptıkları aramada 10 milyon gümrük kaçağı boş makaron ele geçirdi.

        Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        Petrol fiyatları 100 doları aştı
        Petrol fiyatları 100 doları aştı
        "Gerekli tedbirleri alıyoruz"
        "Gerekli tedbirleri alıyoruz"
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        Kabine toplanıyor! Savaş ve ikramiyeler
        Kabine toplanıyor! Savaş ve ikramiyeler
        Rihanna'nın evine silahlı saldırı
        Rihanna'nın evine silahlı saldırı
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Kaleiçi'nde, Selçuklu'nun kayıp kitabeleri bulundu
        Kaleiçi'nde, Selçuklu'nun kayıp kitabeleri bulundu
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        "F.Bahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz!"
        "F.Bahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz!"
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        Hamile kadın işten çıkartılamaz
        Hamile kadın işten çıkartılamaz
        Bu ay en çok hangi hastalıklar görülüyor?
        Bu ay en çok hangi hastalıklar görülüyor?

        Benzer Haberler

        Sakarya merkezli 19 ilde usulsüz satılan 658 motosiklet ele geçirildi
        Sakarya merkezli 19 ilde usulsüz satılan 658 motosiklet ele geçirildi
        Motosiklette vergi ve ehliyet dolandırıcılarına 19 ilde operasyon: 3 tutukl...
        Motosiklette vergi ve ehliyet dolandırıcılarına 19 ilde operasyon: 3 tutukl...
        Sakarya merkezli 19 ilde motosiklet operasyonu
        Sakarya merkezli 19 ilde motosiklet operasyonu
        Ferizli'ye 5 bin metrelik hat yeni hat döşeniyor
        Ferizli'ye 5 bin metrelik hat yeni hat döşeniyor
        Rektör Sarıbıyık'tan kadın personele anlamlı kutlama
        Rektör Sarıbıyık'tan kadın personele anlamlı kutlama
        Taraftar derneği görünümlü kahvehaneye kumar baskını
        Taraftar derneği görünümlü kahvehaneye kumar baskını