Sakaryaspor, ligde yarın Vanspor FK'yi konuk edecek

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında yarın evinde İmaj Altyapı Vanspor FK ile karşılaşacak. Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Turgut Doman yönetecek. Sakarya ekibinde cezalı Josip Vukovic ile sakatlığı bulunan Mete Kaan Demir, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakaryaspor 29 puanla 17'nci, Vanspor FK ise 42 puanla 11'inci sırada yer alıyor.

