        Sakarya'da 24 günde 70 düzensiz göçmen yakalandı

        Sakarya'da son 24 günde gerçekleştirilen operasyonlarda yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 70 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 21:02 Güncelleme:
        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 1-24 Mart tarihlerinde, istihbari çalışma, risk analizleri ve saha araştırmaları neticesinde belirlenen güzergahlarda yol kontrol ve arama faaliyetleri yürüttü.

        Umuma açık yerler, metruk alanlar ve geçiş noktalarında yapılan operasyonlarda, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 70 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kimlik tespit ve idari işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla ülkeye soktuğu, sevk ettiği veya barındırdığı tespit edilen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

