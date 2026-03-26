Sakarya'da Nevruz Bayramı kutlandı
Sakarya Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, kent protokolüyle Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) düzenlenen Nevruz Bayramı etkinliklerine katıldı.
Helikopter pistinde düzenlenen etkinlikte, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al ile demir dövme ritüeli gerçekleştiren Doğan, çeşitli dansların ve ateş üzerinden atlamanın yapıldığı gösterileri takip etti.
Paylaşımda görüşlerine yer verilen Doğan, Nevruz Bayramı'nın kültürel değerleri gelecek nesillere aktaran önemli bir gelenek olduğunu ifade etti.
