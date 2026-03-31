Sakarya'da son tüketim tarihi geçmiş 200 kilogram tavuk ürünü imha edildi

Sakarya'da son tüketim tarihi geçmiş 200 kilogram tavuk ürünü imha edildiği bildirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün Amerikan merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Adapazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerince gerçekleştirilen denetimlerde bir depoda son tüketim tarihi geçmiş 200 kilogram tavuk ürününün tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, mevzuata aykırı ürünlere el koyularak imha işleminin gerçekleştirildiği kaydedilerek, işletmeye idari para cezası uygulandığı, ekiplerin halk sağlığını korumak için sahada oldukları ifade edildi.

