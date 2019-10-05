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Kaynarca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden anlamlı proje Kaynarca'da okul manavı projesi başladı

İHA

Kaynarca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü gerçekleştirdiği proje kapsamında öğrencilerin sağlıklı meyveler yemesi için okul manavını geliştirdi.
Kaynarca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan proje kapsamında yetişen nesillerin daha ahlaklı olması ve eğitim yuvalarının beslenme dostu okul haline gelmesi hedefleniyor. Proje liseler hariç tüm ilçeye bağlı okullarda başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Harbi, “Öğrenciler için okulun herhangi bir bölümünde sürekli olarak yer alacak bir okul manavı köşesi düzenlenecek ve öğrenciler bu okul manavından ücreti karşılığında meyvesini kendisi alacak ve ücretini kumbaraya kendisi atacak, alışverişini kendisi yapacaktır. Öğrencilerimiz böylelikle meyve yeme alışkanlığı kazanacak, köylerdeki öğrencilerimizin köylerde bulamadıkları meyve çeşitlerini okul manavlarında bulması sağlanacak, beslenme dostu okul projesine katkıda bulunulacak ve değerler eğitimi kapsamında öğrencilerimizin hak etmediği ya da parasını vermediği bir ürünü almaması gerektiği gibi ahlaki öğretilerimizin uygulanması sağlanacaktır'' dedi.
Uygulama hakkında da bilgi veren Mehmet Harbi, “Okul manavı için okulun bir bölümüne meyve bölümü yapılacaktır. Her meyvenin ismi, fiyatı, vitamin mineral ve lif değerleri afiş olarak asılacaktır. Meyveler adet olarak satılacaktır. Okul manavlarında hiçbir müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, yardımcı personel ya da öğrenciler refakat etmeyecektir. Öğrenciler meyvenin temini ve satışı konusunda kendisi sorumluluk alacaktır. Bu uygulama ticari bir kaygı gütmemektedir. İlk günler düzeni sağlama açısından yardımcı olunabilir ama öğrenciler meyvelerini kendileri alacak ve ücretlerini kutuya kendileri atacaktır'' diye konuştu. Harbi, projenin amacına ulaşmasına katkıda bulunan ilçede görevli tüm eğitim personeline teşekkür etti.

SAKARYA

05 Ekim 2019 Cumartesi

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