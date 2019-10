Sakarya Üniversitesi ile PİKDER Arasında İşbirliği

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ile İnsan Kaynakları Profesyonelleri Derneği (PİKDER) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

SAÜ Rektörlüğünde gerçekleşen imza törenine Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Fatih Savaşan, İşletme Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ahmet Vecdi Can, PİKDER Yönetim Kurulu Başkanı Emre Uğur ile PİKDER Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

İmza töreninde konuşan Rektör Prof.Dr. Fatih Savaşan, iş dünyası ile öğrenciler başta olmak üzere tüm Sakarya Üniversitesi ailesini bir araya getirecek işbirlikleri ve ortamlar oluşturmayı amaç edindiklerini belirtti. Prof.Dr. Savaşan, “İnsan Kaynakları Profesyonelleri Derneği ile işbirliğimiz sayesinde öğrencilerimiz mezun olmadan iş dünyasına adapte olabilecekler. Mülakat simülasyonları, kariyer koçluğu, staj ve mesleki uygulama seçmeleri, uzun dönemli staj çalışmaları, Türkçe ve İngilizce verilecek sektör dersleri ile Sakarya Üniversitesi öğrencileri, iş dünyasının kendilerinden beklentilerini eğitimleri tamamlanmadan karşılama fırsatı bulacaklar” dedi. Prof.Dr. Fatih Savaşan, tüm üniversite için bir fırsat olarak tanımladığı bu işbirliği nedeniyle, süreci yöneten İşletme Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ahmet Vecdi Can ve ekibini tebrik etti.

PİKDER Yönetim Kurulu Başkanı Emre Uğur, dernek yapılanması hakkında bilgiler verdi. Emre Uğur, “PİKDER olarak, insan kaynakları profesyonellerini bir çatı altında toplayarak Sakarya başta olmak üzere üniversite öğrencilerine, öğretim üyelerine ve şehrimiz iş dünyasına fayda sağlamak amacıyla dernek kuruluşumuzu tamamladık. Şu ana kadar geçen 2 aylık sürede 60 farklı şirkette çalışan 150’nin üzerinde insan kaynakları profesyoneli üyeliği gerçekleştirdik. Türkiye İnsan Kaynakları Derneği (PERYÖN), Türkiye Kalite Derneği (KALDER) ile yaptığımız işbirliklerinden de elde edeceğimiz ulusal destek ile Sakarya Üniversitesi öğrenci ve öğretim üyelerine yönelik birçok proje planladık. PİKDER ile işbirliği konusunda göstermiş oldukları samimi destek nedeniyle başta Sakarya Üniversitesi Rektörümüz Prof.Dr. Fatih Savaşan olmak üzere, İşletme Fakültesi Dekanımız Prof.Dr. Ahmet Vecdi Can ve Dekan Yardımcımız Dr.Öğr.Üyesi Adem Akbıyık hocalarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can ise yaptığı konuşmasında, uzun süredir takip ettikleri ve tüzel kişiliğinin oluşturulmasına destek verdikleri PİKDER ile tüm üniversite öğrencilerinin yararlanabileceği bir işbirliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Prof.Dr. Can, “İşletme Fakültesi olarak, iş dünyası ile tam entegrasyon vizyonumuzu PİKDER işbirliği ile devam ettiriyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimiz, mezunlarımız ve öğretim üyelerimiz için en önemli paydaşlarımızdan biri olan insan kaynakları profesyonelleri ile onları bir araya getiriyoruz. Fakültemizde oluşturacağımız yapılanma ile Sakarya Üniversitesi öğrencileri, iş dünyasına girmeden önce piyasa profesyonelleri tarafından yetiştirilecektir. İş dünyasının gereksinimlerini eğitimleri süresinde karşılayacak öğrencilerimizin iş dünyası için öncelikli tercih edilen mezunlar arasında yer alacağına inancımız tamdır” şeklinde konuştu.

