Teknoloji Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Fakültesi yeni eğitimöğretim döneminin Akademik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Teknoloji Fakültesi konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, Prof. Dr. Ali Fuat Boz, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çay, Genel Sekreter Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Ergen ile akademik personel katıldı. Toplantıda sunum yapan Teknoloji Fakültesi Dekanı Yusuf Çay, fakültenin mevcut durumuyla ilgili bilgi vererek, gerçekleştirilen çalışma, proje ve etkinlikleri anlattı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Teknoloji Fakültesinin yeni üniversitenin amiral gemisi olduğunu belirterek, “Üniversitenin kuruluşunda Teknoloji Fakültesinin rolünü göz ardı edemeyiz. Fakültemizin her zaman bu üniversitenin öncülüğünü yapacak işler yapması temennimiz. Yeni kurulduğumuz için bazı sıkıntılar yaşadık ancak çok şükür işlerimiz şu an başarılı bir şekilde ilerliyor. Bu anlamda özverili ve sabırlı bir şekilde çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü bir anda bina, personel değişimi oldu, bazı imkanlar kısıtlandı. Bu kapsamda zoru başardık. Sıkıntıları hep birlikte göğüslemiş olduk. Aslında fakülte olarak köklü bir geçmişe ve geleneğe sahibiz. Son dönemde fakülte olarak güzel başarılar da elde ettiniz. Özellikle biyomedikal grubundaki arkadaşları tebrik ediyorum. Yine Teknofest’te iki aracımız ve elektrikli araçlar yarışına katılan aracımız ilk 10’a girmeyi başardı. Bu ekip ve arkadaşları da tebrik ediyorum” dedi.

Toplantı sorucevap kısmının ardından sona erdi.

SAKARYA 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:33

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